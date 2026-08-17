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Kırşehir Belediyesi’nden hijyen seferberliği: Çöp konteynerleri yıkanıp ilaçlanıyor

Kırşehir Belediyesi’nden hijyen seferberliği: Çöp konteynerleri yıkanıp ilaçlanıyor

17.08.2026 15:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Kırşehir Belediyesi’nden hijyen seferberliği: Çöp konteynerleri yıkanıp ilaçlanıyor

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra kent genelinde hijyen standartlarını yükseltmeye yönelik temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra kent genelinde hijyen standartlarını yükseltmeye yönelik temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kentin muhtelif noktalarında bulunan Yerkon (yeraltı çöp konteyneri) ve standart çöp konteynerlerinin temizlik ve bakım işlemlerini yürütüyor. Sıcak hava koşulları nedeniyle oluşabilecek koku ve bakteri riskine karşı harekete geçen ekipler; özellikle iş yerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerde konteyner yıkama, dezenfeksiyon ve ilaçlama uygulamalarına ağırlık veriyor.

 

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