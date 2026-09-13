Konyaaltı’nın müzisyenleri konservatuvarı kazandı

Konyaaltı Belediyesi’nin gençlerin müzik eğitimine destek vermek amacıyla etkinlik gösteren Müzik Akademisi, öğrencilerinin başarılarıyla dikkat çekiyor. Akademide yıl boyunca uzman eğitmenlerden ders alan dört öğrenci, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik Bölümü sınavlarında başarı gösterdi. Sınav sonucunda Gülce Karabulut obua, Berrak Ada Şahan klarnet, Berfin Duru Acar viyolonsel, Gülin Keser ise keman alanında konservatuvara kabul edildi.

Müzik Akademisi öğretmeni Melis Atasoy, öğrencilerin elde ettiği sonuçtan gurur duyduklarını belirterek başarının düzenli çalışmanın yanı sıra öğrenci, öğretmen ve aile işbirliğiyle ortaya çıktığını söyledi. Atasoy, “15 öğrencinin dördünün bizim öğrencimiz olması çok büyük bir başarı. Biz bu başarıya alışkınız. Yıllardır öğrencilerimizi düzenli olarak konservatuvara hazırlıyoruz. Onlar da çok büyük başarılar elde ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Başarının bir ekip çalışması olduğunu vurgulayan Atasoy, “Veli, öğrenci ve öğretmen üçgeni. Üç tarafın da birlik olması öğrenciyi başarıya götürüyor. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Klarnet bölümünü kazanan Berrak Ada Şahan, akademideki eğitim sürecinden memnun kaldığını belirterek “Burada çok samimi bir ortam var. Öğretmenlerim çok samimilerdi. Bize verilen bu eğitimlerden dolayı Başkanımız Cem Kotan’a ve tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Obua bölümünü kazanan Gülce Karabulut ise sınava yıl boyunca öğretmenleriyle birlikte hazırlandıklarını belirtti. Karabulut, “Eğitimlerin başındaki performansım ile şu anki performansım arasındaki fark çok fazla. Aldığım dersler sonucunda obua bölümünü kazandım” diye konuştu