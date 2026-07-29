Kuğulu park ailesi büyüdü

Yıllardır Ankaralıların buluşma noktalarından biri olan Kuğulu Park, bu kez minik kuğuların heyecanıyla hareketlendiği bildirildi. Kuğulupark’ta dünyaya gelen 4 yavru, parkın doğal güzelliğine renk katarken, parkın ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

AİLE 18 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Çankaya Belediyesi, Kuğulu Park’taki kuğu ailesinin 18 üyeden oluştuğunu bildirdi. Ailenin 11’ini büyük siyah kuğular, 4’ünü siyah kuğu yavruları, 3’ünü ise beyaz kuğular oluştuğu kaydedildi. Beyaz kuğulardan birinin adı ise geçtiğimiz yıl dünyaya gelen ve adını Çankayalıların verdiği “Parla”.

YAVRU KUĞULAR EMİN ELLERDE

Kuğuların gelişimi park yetkilileri tarafından yakından takip edildiği bildirildi. Yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için ziyaretçilere de önemli görevler düştüğü belirtildi. Kuğulara yiyecek verilmemesi, yavrulara dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi konusunda yurttaşlardan hassasiyet beklendiği kaydedildi.