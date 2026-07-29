LGS başarısına anlamlı kutlama: Başkandan öğrenci adına TEMA bağışı

İzmir'in Efes Selçuk ilçesinde yaşayan ve LGS’den 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Emirhan Kaptan, başarısının ardından farklı bir yöntemle kutlandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, genç öğrenci adına TEMA Vakfı'na bağışta bulunarak sertifikayı Kaptan'a takdim etti. Sengel, başarıların yalnızca madalyalarla değil, doğaya bırakılan kalıcı izlerle de taçlandırılması gerektiğini söyledi.

Efes Selçuk Belediyesi, LGS başarısıyla ilçenin gururu olan milli sporcu Emirhan Kaptan'ı anlamlı bir jestle onurlandırdı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kaptan'ın başarısını kutlamak amacıyla TEMA Vakfı'na bağış yaparak düzenlenen sertifikayı genç öğrenciye teslim etti.

‘BAŞARIYA ÇEVRE DUYARLILIĞI EŞLİK ETTİ’

Belediyede düzenlenen buluşmada Emirhan Kaptan'ın elde ettiği akademik başarıların Efes Selçuk için gurur kaynağı olduğu vurgulandı. Belediye yönetimi, gençlerin başarılarının toplumsal farkındalık oluşturan adımlarla desteklenmesinin önemine dikkat çekerken, TEMA Vakfı'na yapılan bağışla çevre bilincine de katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

‘BAŞARIN HEPİMİZE UMUT VERİYOR’

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerin azim ve emeğinin gelecek kuşaklara örnek olduğunu belirterek, Emirhan Kaptan'ın elde ettiği başarının ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Sengel, sporcuyu kutlayarak başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Başkan Sengel’in yanında bulunan belediye başkan yardımcıları da, gençlerin her alanda başarılı ve doğaya karşı sorumluluk bilinciyle yetişmesinin önemine işaret etti.