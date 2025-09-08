Malatya Doğanşehir’de mahallelere estetik görünüm kazandırılıyor

Yeni parklar, oyun alanları, yol bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği Malatya Doğanşehir’de Başkan Mehmet Bayram yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Belediye olarak, daha yaşanabilir bir Doğanşehir inşa etmek için ilçe merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yeni park alanları ve yeşillendirme projeleri ile ilçemize modern ve estetik bir görünüm kazandırıyor. Kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ile cadde ve sokaklarımızı yenileyerek daha sağlam bir altyapı oluşturuyor. Yol yapım ve bakım çalışmaları ile ulaşımı kolaylaştırıyor, güvenli seyahat imkanı sunuyor. Arıza onarım ekiplerimiz ise meydana gelen sorunlara en hızlı şekilde müdahale ederek günlük hayatın aksamamasını sağlıyor."