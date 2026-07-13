Mamak Belediyesi’nden LGS tercih döneminde ücretsiz danışmanlık desteği

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde, öğrencilerin ilgi alanları, akademik başarıları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda en doğru okulu tercih edebilmeleri büyük önem taşıyor. Bu süreçte öğrencilerin ve velilerin yanında olan Mamak Belediyesi, Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti Birimi aracılığıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacak.

TERCİHLER UZMAN REHBERLİĞİNDE YAPILACAK

Danışmanlık hizmeti kapsamında öğrenciler; yüzdelik dilimlerine uygun okul seçenekleri, tercih stratejileri, okul türleri ve geleceğe yönelik eğitim hedefleri hakkında uzman eğitim danışmanlarından birebir destek alabilecek. Öğrencilerin hem mevcut başarı durumları hem de kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak en uygun tercih listesinin oluşturulmasına katkı sağlanacak.

RANDEVU SİSTEMİYLE HİZMET VERİLECEK

LGS Tercih Danışmanlığı hizmeti, 16-24 Temmuz tarihleri arasında 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleştirilecek. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler ve veliler, belediyeyle iletişime geçerek hizmetten faydalanabilecek.