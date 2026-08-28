Mamak’ta 30 Ağustos’a özel program

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın taşıdığı gurur ve coşkuyu Mamak’ta hep birlikte yaşatmak amacıyla hazırlanan program, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de 100. Yıl Ege Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan etkinlik programında müzikten sahne gösterilerine uzanan birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

BELEDİYE'DEN ZAFER COŞKUSU ETKİNLİKLERİ

Kutlama programında; konser ve DJ performansının yanı sıra Halk Oyunları Topluluğu ile Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği Engelsiz Türküler Korosu programda yer alacak. Kutlamaların ardından 30 Ağustos günü Mamak Belediyesi binası önünde çelenk sunma töreni düzenlenecek. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 104. yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenle Büyük Zafer anılacak.