Mamak’ta açık havada pilates buluşması

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen pilates programı, 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar, uzman eğitmen eşliğinde çeşitli egzersizler yaparak açık havada sporla buluştu. Programa Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Emre, belediye birim müdürleri ve yurttaşlar katıldı. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı çalışmada, günlük yaşamda fiziksel aktivitenin artırılmasına dikkat çekildi.

‘YAŞAM KALİTESİNE KATKI SUNUYOR'

Etkinlikte konuşan Sibel Emre, yoğun günlük yaşam içerisinde spora zaman ayırmanın önemine değindi. Açık havada gerçekleştirilen fiziksel aktivitelerin yaşam kalitesine katkı sunduğunu belirten Emre, farklı yaş gruplarını sporla buluşturan etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. Emre, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz pilates etkinliğiyle, sporu günlük hayatımızın doğal bir parçası hâline getirmeye ve farklı yaş gruplarından vatandaşlarımızı hareketli yaşamla buluşturmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.