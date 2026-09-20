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Mamak’ta açık havada pilates buluşması

Mamak’ta açık havada pilates buluşması

20.09.2026 16:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Mamak’ta açık havada pilates buluşması

Mamak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde pilates etkinliği düzenledi. Farklı yaşlardan yurttaşlar, uzman eğitmen eşliğinde açık havada spor yaptı.
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Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen pilates programı, 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar, uzman eğitmen eşliğinde çeşitli egzersizler yaparak açık havada sporla buluştu. Programa Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Emre, belediye birim müdürleri ve yurttaşlar katıldı. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı çalışmada, günlük yaşamda fiziksel aktivitenin artırılmasına dikkat çekildi.

‘YAŞAM KALİTESİNE KATKI SUNUYOR'

Etkinlikte konuşan Sibel Emre, yoğun günlük yaşam içerisinde spora zaman ayırmanın önemine değindi. Açık havada gerçekleştirilen fiziksel aktivitelerin yaşam kalitesine katkı sunduğunu belirten Emre, farklı yaş gruplarını sporla buluşturan etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. Emre, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz pilates etkinliğiyle, sporu günlük hayatımızın doğal bir parçası hâline getirmeye ve farklı yaş gruplarından vatandaşlarımızı hareketli yaşamla buluşturmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

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