Mamak’ta Lavanta Şenliği coşkusu başlıyor

Mamak Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Lavanta Şenliği, bu yıl üçüncü kez Gökçeyurt Mahallesi’ndeki Lavanta Bahçesi’nde yurttaşlarla buluşacak. Morun en güzel tonlarına ev sahipliği yapan lavanta bahçesinde düzenlenecek şenlikte, kültür ve sanat doğayla buluşurken her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler gün boyu festival coşkusu yaşatacak.

MÜZİK, GÖSTERİ VE HASAT AYNI ŞENLİKTE

Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek festival kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Özarslan sevilen eserlerini seslendirecek. Mamak Belediyesi Bando Takımı da gün boyunca gerçekleştireceği dinletilerle şenliğe renk katacak. Çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisinin yanı sıra çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenlenirken, ziyaretçiler lavanta bahçesini gezebilecek, fotoğraf çekebilecek ve lavanta hasadına katılarak doğayla iç içe keyifli anlar yaşayabilecek.

LAVANTA KOKULARI EŞLİĞİNDE BULUŞMA

Yarın saat 18.00'de başlayacak Lavanta Şenliği, Gökçeyurt Mahallesi Küme Evleri'nde bulunan T.C. Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Doğa, müzik ve kültürü aynı atmosferde buluşturacak festival, zengin etkinlik programıyla vatandaşları lavanta kokuları eşliğinde keyifli bir yaz akşamında bir araya getirecek. İlçenin çeşitli bölgelerinden, festivale katılım sağlamak isteyen yurttaşlar için servis kaldırılacak.