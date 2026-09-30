Manavşa Arı Merası ilk balını verdi

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından Değirmençay, Turunçlu, Karahacılı ve Uzunkaş mahallelerini kapsayan Manavşa Arı Merası ve Ekolojik Tarım Havzası Projesi’nde ilk ürün alındı. Arıların yaşam alanlarını güçlendirmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve iklim değişikliğine uyumlu bir üretim modeli oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmada elde edilen ilk bal, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e takdim edildi.

BİTKİSEL ÜRETİM DE GELİŞİYOR

Yenişehir Belediyesi AR-GE Müdürü Eylem Parlak Emre, Manavşa Arı Merası’nda tıbbi ve aromatik bitkilerle arıcılığın bir araya getirildiğini belirtti. Emre, bitkilerin arılar için nektar ve polen kaynağı oluşturduğunu, arıların gerçekleştirdiği tozlaşmanın ise bitkisel üretime ve biyolojik çeşitliliğe katkı sunduğunu söyledi. İlk aşamada kovanların bakım ve beslenmesinin yapıldığını aktaran Emre, çalışmaların ilk bal sağımıyla yeni bir aşamaya ulaştığını ifade etti.

‘DOĞAL BAL MERKEZİ OLACAK’

İlk sağımın ardından balı teslim alan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Manavşa Arı Merası’nın zaman içerisinde daha geniş bir bitki ve ağaç çeşitliliğine kavuşacağını belirtti. Özyiğit, “Bu daha başlangıç. Büyük hedefler var” diyerek, tıbbi aromatik bitkilerin ve ağaç çeşitliliğinin artmasıyla bölgede elde edilecek balın kalite ve aromasının da gelişeceğini söyledi. Özyiğit, Manavşa Arı Merası’nın ilerleyen yıllarda “yüzde 100 doğal balın üretildiği bir merkez” dedi.