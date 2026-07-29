Merzifon Belediye Başkanı Kargı, minik yurttaşla sohbet etti

Merzifon Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi Yağmur Suyu Toplama Kanalı Projesi’ne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “Geleceğe yönelik yaptığımız bu hayati projelerde sorumluluğumuzun farkındayız. Takvimi hızlı ilerletmek adına hafta sonu ve saat mefhumu gözetmeden şehrimizin en işlek ana arterlerinden biri olan Cumhuriyet Caddemizde hummalı bir şekilde çalışmalarımız kesintisiz ilerliyor” dedi.

BAŞKAN KARGI, MİNİK YURTTAŞLA SOHBET ETTİ

Çalışmalar sırasında, bir çocuk Belediye Başkanı Alp Kargı’ nın yanına yaklaşarak yapılan çalışmanın ne amaçla gerçekleştirildiğini sordu. Kargı, yağmur sularının kontrollü şekilde toplanmasını sağlayacak projenin önemi ve şehre sağlayacağı katkıları kendisine anlattı. Çocuğun meraklı gözlerle baktığı Kargı’yı dikkatle dinlemesi ve yönelttiği sorular görenleri mutlu etti.