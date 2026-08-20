Merzifon Belediyesi’nden istihdama yönelik MerKariyer sistemi

Amasya Merzifon Belediyesi tarafından hayata geçirilen MerKariyer Sistemi, iş arayan yurttaşlara personel ihtiyacı bulunan işverenleri aynı kamu platformunda buluşturmayı amaçlıyor. Sistemde şuana kadar 2 bin 351 aktif iş arayan ve 5 aktif işveren yer alıyor.

Merzifon Belediyesi, kentte iş arayan yurttaşlarla personel ihtiyacı bulunan işverenleri bir araya getirmek amacıyla MerKariyer Sistemi’ni hayata geçirdi. Yerel istihdamın desteklenmesi amacıyla oluşturulan platform üzerinden yurttaşlar kendilerine uygun iş ilanlarına ulaşabilirken, işverenler de ihtiyaç duydukları niteliklere sahip adayları değerlendirebiliyor.

İŞ ARAYANLARLA İŞVERENLERİ BULUŞTURUYOR

MerKariyer Sistemi, Merzifon’da iş arayanlarla işverenler arasında doğrudan bir iletişim kanalı oluşturmayı hedefliyor. Platformda yer alan güncel iş ilanları sayesinde yurttaşların kendi niteliklerine ve çalışma alanlarına uygun pozisyonları daha kolay takip edebilmesi amaçlanıyor. İşverenler açısından ise sistem, ihtiyaç duyulan personelin bulunmasına yönelik sürecin daha etkin yürütülmesine imkan sağlıyor.

İşverenler, aradıkları niteliklere uygun adaylara platform üzerinden ulaşarak personel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürebiliyor. Belediye tarafından yapılan değerlendirmede, sistemin yalnızca iş ilanlarının yayınlandığı bir platform olmanın ötesinde, kentteki iş gücü potansiyeli ile mevcut istihdam fırsatlarının buluşturulmasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

2 BİN 351 AKTİF İŞ ARAYAN BULUNUYOR

MerKariyer Sistemi’nin canlı verilerine göre platformda 2 bin 351 aktif iş arayan bulunurken, 5 aktif işveren yer alıyor. Sistemdeki iş arayan sayısının işveren sayısına kıyasla yüksek olması, platformun öncelikli olarak kentte iş arayan yurttaşların istihdam olanaklarına erişimini kolaylaştırmaya yönelik kullanıldığını gösteriyor. Sistemin yaygınlaştırılmasıyla birlikte daha fazla işverenin platforma dahil olması ve farklı sektörlerdeki iş ilanlarının artırılması hedefleniyor.

YURTTAŞLARA VE İŞVERENLERE KATILIM ÇAĞRISI

Merzifon Belediyesi, sistemin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilmesi amacıyla kentte faaliyet gösteren işverenleri ve iş arayan vatandaşları MerKariyer’e katılmaya davet etti. Belediye’den yapılan açıklamaya göre, yurttaşların iş hayatına katılımının desteklenmesi ve kentteki istihdam olanaklarının artırılmasına katkı sunulmasının amaçlandığı ifade edildi. İşverenlerin sisteme dahil olmasıyla birlikte daha fazla iş ilanının platformda yer alması ve iş arayan yurttaşların farklı sektörlerdeki fırsatlara erişiminin artması bekleniyor.