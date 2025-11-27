Merzifon’da içme suyu projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı gerçekleştirilen saha incelemesinde çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, Yaklaşık 9 kilometrelik içme suyu hattının döşendiğini ve dört yeni deponun inşasının titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Kargı, Toplam 11 bin 500 metreküp kapasiteye sahip yeni depoların, şehrin uzun yıllar boyunca su ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olduğunu, müteahhit firma, müşavir ekip, İller Bankası ve Dünya Bankası temsilcilerinin sürecin her aşamasını yakından takip ettiklerini, depo inşaatlarında kullanılan malzeme ve sıkıştırma çalışmalarının yüksek standartlar olduğunu, yapılan testlerde 22 Mega Newton olan kabul değerinin 24 Mega Newton’a ulaştığını kaydetti.

Yeni sistemle birlikte depoların aktüatörlü motorlarla merkezi olarak kontrol edileceğini açıklayan Kargı, dört deponun entegre bir yapıda çalışacağını, böylece suyun ihtiyaç olan noktaya hızlı şekilde aktarılabileceğini ifade etti. Bu sayede geçmişte arızalar nedeniyle 3–4 mahalleyi etkileyen su kesintilerinin, yeni sistemle sadece bölgesel düzeyde uygulanacağını dile getirdi.

Depoların iki bağımsız göz şeklinde inşa edildiğini belirten Başkan Kargı, yapılan çalışmaların hem dayanıklılığı artırdığını hem de olası sızıntıları tamamen önlemeyi hedeflediğini söyledi. Mevcutta 2 bin 200 metreküplük depo kapasitesine sahip olan Merzifon’un, proje tamamlandığında 11 bin 500 metreküp kapasiteye ulaşacağını ifade eden Başkan Kargı, bunun şehrin nüfusunun gelecekte 120–130 bine ulaşması durumunda bile güvenli bir altyapı sağlayacağını vurguladı.

Şebeke yenileme ve depo yapım sürecinin yoğun bir emek gerektirdiğini belirten Kargı, çalışmalara gösterilen sabır ve destekten dolayı tüm vatandaşlara teşekkür ederek, “Amacımız, gelecek nesillerin daha sağlıklı bir Merzifon’da yaşamasını sağlamak” dedi.