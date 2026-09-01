Mezitli’de yurttaşlar istedi, belediye harekete geçti: Akdeniz Mahallesi’ne ikinci pazar yeri

Mersin’in Mezitli ilçesinde yurttaşların talebi doğrultusunda yeni bir pazar alanı daha hayata geçiriliyor. Akdeniz Mahallesi’nde mevcut pazar yerinin yoğunluğu ve mahalle sakinlerinin ulaşım ihtiyacı göz önünde bulundurularak ikinci pazar yeri için çalışma başlatıldı.

‘TALEPLERİ ÇÖZÜME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ’

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yeni pazar yerinin doğrudan mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda planlandığını belirtti. Akdeniz Mahallesi’nde ikinci pazar yeri konusunda yoğun talep aldıklarını söyleyen Tuncer, “Biz de bu talebi dikkate alarak gerekli çalışmalarımızı başlattık. Amacımız, hem bölgedeki yoğunluğu azaltmak hem de hemşehrilerimizin daha rahat ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesini sağlamak” dedi.

Yeni alanın yalnızca bir pazar yeri olarak değil, yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenleneceğini ifade eden Tuncer, “Sathi kaplamasından aydınlatmasına, WC’sinden mescidine kadar yurttaşlarımızın ihtiyaç duyduğu unsurları bu alanda bir araya getireceğiz. Sahada ihtiyaçları gören ve bu talepleri hizmete dönüştüren bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.