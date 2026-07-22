Muratpaşa Belediyesi’nden, sıcak havada sokak hayvanlarına serinletici önlem

Antalya’da hava sıcaklıklarının 38 dereceyi, hissedilen sıcaklığın ise 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’ndeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve serinletme çalışmalarına başladı.

‘EK ÖNLEMLER ALINDI’

Belediye ekipleri, bakım evindeki köpeklerin bulunduğu yaşam alanlarını gün boyunca belirli aralıklarla yağmurlama sistemiyle serinletirken, düzenli temizlik ve parazitlere karşı ilaçlama çalışmalarıyla da hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmesini sağlıyor. Barınak Sorumlusu Sevgi Bal, yaz aylarında ek önlemler aldıklarını belirterek, “Yaz aylarında sıcaklıklar ciddi seviyelere ulaşıyor. Açık alanlardaki bölümlerimizi gölgeliklerle kapattık. Bunun yanı sıra düzenli olarak soğuk suyla yağmurlama yaparak ortamın serin kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız patili dostlarımızın yaz sıcaklarını daha rahat geçirmesi” ifadelerini kullandı.