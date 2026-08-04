Muratpaşa’da çocuklar hedefe odaklanıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin yaz spor okullarında 23 farklı branşta spor eğitimi veriliyor. Başlangıç ve orta düzey gruplarında gerçekleştirilen okçuluk kursları ise en fazla ilgi gören branşlar arasında yer alıyor.

Haftada iki gün, birer saat gerçekleştirilen eğitimlerde kullanılan yay, ok, hedef tahtası ve diğer ekipmanlar belediye tarafından karşılanıyor. Deniz Baykal Spor Kompleksi’nde başlayan kurslar, artan katılım üzerine Süleyman Evcilmen Spor Salonu’na da taşındı. Muratpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü okçuluk antrenörü Şerife Özcan, yaklaşık bir buçuk yıldır ücretsiz eğitim verdiklerini söyledi.

‘ANTALYA’DA BU HİZMETİ SUNAN İLK BELEDİYEYİZ’

Çocuklara okçuluğun temel tekniklerini öğrettiklerini belirten Özcan, “Ücretsiz okçuluk kurslarıyla Antalya’da bu hizmeti sunan ilk belediyeyiz. Hedefimiz daha fazla çocuğu okçulukla tanıştırmak ve yetiştirdiğimiz sporcularla yarışmalara katılmak. Her grupla haftada iki gün, birer saat antrenman yapıyoruz. Tüm ekipmanlar belediyemiz tarafından karşılanıyor” diye konuştu.

VELİLERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

11 yaşındaki oğlu Erdem Külekçi’nin okçuluk kursuna katıldığını belirten Esin Külekçi, belediyenin çocuklara sunduğu ücretsiz spor olanaklarından memnun olduklarını söyledi. Okçuluğun çocukların dikkat ve odaklanmasına katkı sağladığını düşündüğünü dile getiren Külekçi, “Öğretmenlerimiz çok donanımlı. Belediyenin farklı spor dallarında eğitim vermesi çocuklar için önemli bir imkân. Okçuluğu özellikle odaklanmaya katkı sağlaması nedeniyle tercih ettik” dedi.