Neşet Ertaş memleketi Kırşehir'de anılacak

25 Eylül 2012’de yaşamını yitiren Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Neşet Ertaş, 25 ve 26 Eylül’de memleketi Kırşehir'de anılacak.
4. UNESCO Müzik Festivali ve Neşet Ertaş Anma Programı 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 19.00’da Cacabey Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Programda sırasıyla Kadın ve Kız Çocukları Korosu, Yunus Deveci, Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu ve Emre Fel sahne alacak.
Neşet Ertaş’ı Anma Programı’nı ikincisi ise 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10:00’da Halk TV’de canlı olarak yayınlanan Serhan Asker’le Görkemli Hatıralar programı olacak. Canlı yayın programı, Ahi Evran Veli Külliyesi’ndeki Kırşehir Belediyesi Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilecek.