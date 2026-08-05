Odunpazarı Belediyesi’nden çocuklara eğitim desteği: ‘Her mahalleye bir kreş’

Odunpazarı Belediyesi, okul öncesi eğitimi sosyal belediyecilik anlayışının temel hizmet alanlarından biri olarak görerek kreş yatırımlarını sürdürüyor. İlçe genelinde hizmet veren 17 kreşin 9’unda tam zamanlı eğitim sunan belediye, çocukların erken yaşta laik, bilimsel, demokratik ve Atatürkçü eğitim anlayışıyla yetişmesini hedeflerken, “Her mahalleye bir kreş” vizyonuyla ailelerin yaşamını kolaylaştıracak yeni yatırımlara hazırlanıyor.

ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Belediye, ailelerin çocuklarını uzak noktalara götürmek zorunda kalmadan, yaşadıkları mahalledeki kreşlere güvenle ulaştırabilecekleri bir kent oluşturmayı amaçlıyor. Böylece hem çocukların eğitim hakkına erişimi kolaylaştırılıyor hem de ailelerin günlük yaşamı destekleniyor.

‘KREŞLER ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR’

Yeni eğitim dönemi öncesinde tam zamanlı hizmet veren kreşlerde kayıtlar devam ediyor. Özellikle Emek Mahallesi’ndeki Hacı Zeynep Eldem Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 75. Yıl Mahallesi’nde EMKO Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Haier Europe-EMKO Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri Konutları’nda hizmet veren Gültepe Gündüz Bakımevi ve Kreşi, yeni öğrencilerini bekliyor.

GELİŞİM TEMELLİ EĞİTİM

Belediyenin kreşlerinde uygulanan eğitim programı, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen içeriklerle yürütülüyor. Oyun temelli eğitim modeli; sanat, spor, drama, müzik ve yaratıcı atölyelerle zenginleştirilirken, çocukların araştıran, sorgulayan, paylaşmayı bilen, özgüveni yüksek ve çağdaş değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.