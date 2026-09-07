Odunpazarı Belediyesi’nden eğitime dil desteği

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye ile Wimbledon Language Academy arasında imzalanan iş birliği protokolüyle çocuk, genç ve yetişkinlerin yabancı dil eğitimine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un makamında düzenlenen törende protokole Başkan Kurt ve Wimbledon Language Academy Kurucusu Gamze Yücel Yetkinoğlu imza attı.

Anlaşma kapsamında belediye çalışanları ve birinci derece yakınları ile belediyenin gündüz bakımevi ve kreşlerinden yararlanan çocukların ailelerine çeşitli eğitim programlarında özel fiyat avantajları sunulacak. İngilizce ve Almanca programlarının yanı sıra IELTS, TOEFL, ITEP ve GOETHE sınavlarına hazırlık eğitimlerinde de indirim uygulanacak.

9 ÖĞRENCİYE TAM BURS

İş birliğinin en dikkat çeken başlıklarından biri ise burs desteği oldu. Wimbledon Language Academy tarafından, Odunpazarı Belediyesi’nin belirleyeceği 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 3 lise öğrencisi olmak üzere toplam 9 öğrenciye tam burslu yabancı dil eğitimi verilecek.

‘EĞİTİME YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR’

İmza töreninde konuşan Başkan Kazım Kurt, yabancı dilin çocukların ve gençlerin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha güçlü hazırlanabilmeleri ve dünyayı daha yakından takip edebilmeleri için yabancı dil öğrenmeleri gerektiğine inanıyorum” dedi.

‘ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNACAK’

Eğitime yönelik her çalışmanın gelecek açısından değer taşıdığını vurgulayan Kurt, iş birliğinin belediye çalışanları, öğrenciler ve aileler için önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

Wimbledon Language Academy Kurucusu Gamze Yücel Yetkinoğlu ise protokolün çocukların ve gençlerin yabancı dil eğitimine erişimini kolaylaştıracağını belirterek, iş birliğinin kentte yaşayan ailelere uzun vadede katkı sağlamasını diledi.