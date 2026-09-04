Odunpazarı Belediyesi’nden özel gereksinimli bireylere ücretsiz eğitim ve terapi desteği

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi ile Özel Alfabe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bir yıl süreyle geçerli olacak protokolle özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim ve terapi hizmetlerinin ücretsiz verilmesi kararlaştırıldı.

‘HİZMET İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM’

Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Figen Engin ile Özel Alfabe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinin katılımıyla imzalanan protokol doğrultusunda, alanında uzman özel eğitim ve dil terapistleri haftada 4 saat Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde hizmet verecek. Çalışmalar kapsamında bireylerin dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra alternatif iletişim yöntemleri üzerinde de durulacak. Alıcı ve ifade edici dil becerilerinin güçlendirilmesine yönelik eğitimlerin yanı sıra dil ve söz dönemi, dil ve oyun becerilerinin geliştirilmesine yönelik terapi ve çalışmalar gerçekleştirilecek.

AMAÇ TOPLUMSAL KATILIMI GÜÇLENDİRMEK

İş birliğiyle özel gereksinimli bireylerin iletişim becerilerini güçlendirmeleri ve sosyal hayata daha etkin katılmaları hedefleniyor. Protokolün aynı zamanda kamu kurumları ile özel eğitim alanında hizmet veren kuruluşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmesi amaçlanıyor. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın her alanında daha fazla yer alabilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, “Engelsiz bir Odunpazarı için dayanışmayı büyütüyoruz” mesajını verdi.

BAŞVURULAR ENGELSİZ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNDE YAPILACAK

Ücretsiz eğitim ve terapi hizmetlerinden yararlanmak isteyen yurttaşlar, Yenikent Mahallesi Seramik Park içerisinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’ne başvurarak hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek.