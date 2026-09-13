Odunpazarı engel tanımıyor: Çocuklar atölyelerde buluştu

Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, özel gereksinimli çocuklara eğitim ve sosyal yaşam imkânı sunuyor. Yenikent’teki merkezde düzenlenen Engelsiz Yaz Okulu’na katılan çocuklar farklı atölyelerle yeteneklerini geliştirirken aileler de çocuklarının mutluluğuna tanıklık ediyor.

Özel gereksinimli çocukların sosyal yaşama katılımını destekleyen Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, çocuklar ve aileleri için önemli bir buluşma noktası haline geldi. Seramik Park içerisinde hizmet veren merkezde yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürütülürken yaz döneminde düzenlenen programla çocuklara sanat, spor ve eğitimi bir arada sunan etkinlikler yapıldı.

VELİLER MEMNUN

7-12, 13-17 ve 17 yaş üstü gruplara yönelik Engelsiz Yaz Okulu’nda çocuklar; seramik, resim, yaratıcı drama, spor, müzik ve ritim atölyelerine katıldı. Gezi ve sosyal etkinliklerle desteklenen program sayesinde katılımcılar hem yeni beceriler kazandı hem de yaşıtlarıyla vakit geçirme fırsatı buldu.

Ancak merkezin aileler açısından anlamı yalnızca düzenlenen çalışmalarla sınırlı değil. Veliler, çocuklarının güvenli bir ortamda sosyalleşebilmesinin ve kendi istekleriyle merkeze gelmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtiyor.