Odunpazarı’nda cam ve seramik sanatı buluşma sergisi

Eskişehir’de beş gün boyunca cam ve seramik sanatçılarını bir araya getiren etkinliklerin finalinde iki sergi art arda sanatseverlerle buluşacak. 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’nde, 9. Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı kapsamında hazırlanan serginin açılışı yapılacak. Seramik sergisinin ardından Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Müzesi’nde 11. Uluslararası Cam Festivali kapsamında hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

CAM SANATINDA BEŞ ÜLKEDEN KATILIM

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Cam Festivali’nde beş farklı ülkeden sanatçıların katılımıyla çalışmalar yapıldı. Festival kapsamında 5’i yabancı olmak üzere 7 sanatçı ağırlandı. Sıcak cam üfleme programında Hyungsung Cho, Anthony Toomey, Jack Spitzer ve Charlie Larouche-Potvin farklı günlerde üretim gerçekleştirirken, Açık Alevde Şekillendirme Atölyesi’nde Aldo Boscolo, Serenay Gülyağcı ve Ayşem Ötük çalışmalarını sürdürdü. Sanatçılar üretimlerini izleyicilerin önünde gerçekleştirirken, ziyaretçiler camın yüksek sıcaklıkta şekillendirilme sürecini yakından takip etme fırsatı buldu.

SERAMİK SANATÇILARI ESERLERİNİ ÜRETTİ

“Şehrin Ateşi” başlığıyla düzenlenen 9. Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na ise 2’si yabancı 7 sanatçı katıldı. Çalıştayda Budapeşte’den Attila Kertesz, Uşak’tan Can Gökçe, Eskişehir’den Dilek Alkan Özdemir, Samsun’dan Fidan Tonza Helvacıkara, Bolu’dan Mustafa Ural, Girne’den Mümine Özdemirağ Yağlı ve Bolu’dan Şafak Çetin Özkan üretim yaptı. Beş gün süren etkinliklerin ardından sanatçıların çalışmaları, 23 Eylül’de açılacak iki ayrı sergide sanatseverlerin ziyaretine sunulacak.