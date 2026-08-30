Odunpazarı’nda ‘okul çantamı birlikte dolduralım’ kampanyası

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala okul masrafları ailelerin gündemindeki yerini korurken, artan kırtasiye fiyatları dar gelirli ailelerin bütçesini zorluyor. Odunpazarı Belediyesi Halk Market ise her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi çocuklar için kırtasiye desteği kampanyası düzenliyor.

BİR ÇOCUĞUN UMUDU

“Okul Çantamı Birlikte Dolduralım” kampanyası kapsamında yurttaşlardan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere çeşitli kırtasiye malzemeleri bağışlamaları isteniyor. Kampanyaya destek vermek isteyenler; 5 kareli defter, 5 çizgili defter, büyük boy kuru boya, sulu boya ve pastel boya, keçeli kalem, kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, üçlü kalem ve uç, kalem kutusu, silgi, kalemtraş ile cetvel takımı bağışında bulunabiliyor. Halk Market aracılığıyla toplanan malzemeler, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Böylece öğrencilerin yeni eğitim yılına temel kırtasiye ihtiyaçları karşılanmış şekilde başlamalarına katkı sağlanacak.

‘ÇOCUKLARIMIZIN OKUL HEYECANINA ORTAK OLALIM’

Her yıl yüzlerce çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunan kampanya, bu yıl da “Çocuklarımızın okul heyecanına ortak olun” çağrısıyla sürdürülecek. Belediyenin Halk Market üzerinden yürüttüğü çalışma, yalnızca kırtasiye desteği sağlamayı değil, kentteki dayanışma kültürünü de güçlendirmeyi amaçlıyor. Kampanyaya yapılacak küçük bir katkının, ihtiyaç sahibi bir öğrencinin eğitim hayatına önemli bir destek olması hedefleniyor.