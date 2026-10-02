Odunpazarı’nda yaşlılar için anlamlı buluşma: ‘Bir Ömürlük Emeğe Sonsuz Saygı’

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Yenikent Mahallesi’ndeki 100. Yıl Kültür Merkezi Lozan Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda yaşlı yurttaş katıldı. Kurt, etkinlik öncesinde ve sonrasında salondaki yaşlılarla yakından ilgilenerek Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı.

KOCA ÇINARLAR SAHNEDE

Etkinlikte Emek Koca Çınar Yaşam Merkezi üyeleri müzik dinletisi sundu. Yaşlıların hazırladığı zeybek gösterisi salondan alkış alırken, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki yaşlılar da şiirleriyle programa katıldı. Gösterilerin ardından konuşan Başkan Kurt, yaş almanın yaşamdan, üretmekten ve öğrenmekten kopmak anlamına gelmediğini belirterek, “Öğrenmenin, dostluğun, yaşın sınırı olmadığını gördük” dedi. Kurt, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik hizmetlerin sürdürüldüğünü belirterek, Koca Çınar Yaşam Merkezleri ile Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi’nin çalışmalarına dikkat çekti.

‘MORALİNİZİ BOZMAYIN’

Emekli ve çalışanların ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurt, emekli aylıkları ve asgari ücretin yaşam koşulları açısından yetersiz olduğunu savundu. Kurt, “Asgari 23 bin TL emekli maaşı ile insan yaşamaz. 28 bin TL asgari ücretle insan yaşamaz. O nedenle önce sosyal refahı artırmak lazım” diye konuştu.

‘BU KARA DÜZEN DEĞİŞMELİ’

Türkiye’nin ekonomik kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurt, mevcut düzenin değişmesi gerektiğini belirterek, “Biz bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Bu kara düzen değişmeli” ifadelerini kullandı.