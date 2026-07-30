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Odunpazarı’nda yurttaşlar el emeğiyle hayata dokunuyor : Koca Çınar Yaşam Merkezleri’nde üreten eller buluşuyor

Odunpazarı’nda yurttaşlar el emeğiyle hayata dokunuyor : Koca Çınar Yaşam Merkezleri’nde üreten eller buluşuyor

30.07.2026 17:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Odunpazarı’nda yurttaşlar el emeğiyle hayata dokunuyor : Koca Çınar Yaşam Merkezleri’nde üreten eller buluşuyor

Odunpazarı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 60 yaş ve üzeri yurttaşların aktif, üretken ve sosyal bir yaşam sürmelerini destekleyen çalışmalarını Koca Çınar Yaşam Merkezleri aracılığıyla sürdürüyor.
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Odunpazarı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 60 yaş ve üzeri yurttaşların aktif, üretken ve sosyal bir yaşam sürmelerini destekleyen çalışmalarını Koca Çınar Yaşam Merkezleri aracılığıyla sürdürüyor. Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri’nde hizmet veren el işi atölyesi, kıdemli yurttaşları hem üretimin hem de paylaşmanın mutluluğunda buluşturuyor. Birlikte üretmenin verdiği mutluluğu paylaşan katılımcılar, el işi çalışmaları sayesinde el becerilerini geliştirirken sosyal bağlarını da güçlendiriyor. 

YURTTAŞLAR FİZİKSEL VE SOSYAL YÖNDEN DESTEKLENİYOR

Üniversite Evleri’nde, Kadir Akkaş Halk Merkezi ve Oyuncak Kütüphanesi’nin de bulunduğu binada faaliyet gösteren Koca Çınar Yaşam Merkezi; çok amaçlı salon, revir, atölye odası, büro, mutfak, mescid ve kamelyalı bahçesiyle yurttaşlara güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Merkezde el işi atölyelerinin yanı sıra müzik, tiyatro, resim, halk oyunları, örgü, şiir okuma-yazma ve moral-motivasyon etkinlikleriyle katılımcılar hem yeni deneyimler kazanıyor hem de sosyal yaşamın içinde kalmaya devam ediyor.

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