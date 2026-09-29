Ordu’nun ilk Bebek Parkı ailelerin buluşma noktası oldu

Altınordu Belediyesi’nin Durugöl Mahallesi’ndeki Trafik Eğitim Parkı içerisinde hizmete sunduğu Bebek Parkı, kısa sürede bebekli ailelerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Ordu’nun ilk Bebek Parkı olma özelliğini taşıyan alan, 0-3 yaş grubundaki çocukların oyun oynayarak sosyalleşmesine ve gelişimlerini desteklemeye yönelik tasarlandı. Haftada 6 gün, 12.00-20.00 saatleri arasında açık olan parkta kullanım, 45 dakikalık seanslar halinde gerçekleştiriliyor. Güvenli ve hijyenik oyun alanının yanı sıra Bebek Bakım ve Emzirme Odası da bulunan merkez, özellikle yağışlı ve soğuk havalarda ailelere alternatif bir sosyal alan sunuyor.

‘ÇOCUKLAR OYNUYOR, ANNELER NEFES ALIYOR’

Bebek Parkı’nı kullanan aileler, çocukları oyun oynarken kendilerinin de dinlenebildiğini belirtiyor. 1,5 yaşındaki kızıyla parka gelen Fatma Gül Kır, alanın hem çocukların hem de annelerin sosyalleşmesine imkan sağladığını söyledi. Kır, kış aylarında çocuklarla evde vakit geçirmek zorunda kalan aileler açısından parkın önemli bir imkan oluşturduğunu ifade etti. Giresun’dan gelen Hicran Topçu ise 0-3 yaş arasındaki çocukların diğer eğitim alanlarına henüz dahil olamadığını belirterek, Bebek Parkı’nın akranlarıyla bir araya gelmeleri açısından önemli olduğunu dile getirdi. Topçu, ebeveynlerin çocuklarını takip ederken kendilerine de dinlenebilecekleri bir alan bulduğunu söyledi.

BAKIM VE EMZİRME ODASI KOLAYLIK SAĞLIYOR

Ailelerin dikkat çektiği noktalardan biri de park içerisinde bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi. Kadir Yiğit, çocuklar oyun oynarken ebeveynlerin çay ve kahve içerek onları takip edebildiğini belirterek, bakım ve emzirme odasının da önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Giresun’dan gelen Hakan Kınataş da özellikle bez değiştirme gibi ihtiyaçlar için uygun alanların bulunmasının aileler açısından kolaylık sağladığını ifade etti. Bebek Parkı, farklı illerden gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenli bir ortamda vakit geçirebildiği, ebeveynlerin ise günlük yaşamın yoğunluğu içinde kısa süreliğine nefes alabildiği bir sosyal alan olarak hizmet veriyor.