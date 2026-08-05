Ortahisar Belediyesi’nden mahalle şenlikleri

Ortahisar Belediyesi’nin yaz döneminde mahalle kültürünü canlandırmak ve yurttaşların sosyal yaşama katılımını artırmak amacıyla yaşama geçirdiği Mahalle Şenlikleri sürüyor. Farklı mahallelerde düzenlenen etkinlikler, özellikle çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi görüyor.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Şenlik kapsamında çocuklar oyun parkurlarında, boyama etkinliklerinde, VR deneyim alanlarında ve çeşitli yarışmalarda eğlenirken, açık hava sinemasında “Yüz Numaralı Adam” ve “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” filmleri gösterildi. Katılımcılara çay, lokma ve patlamış mısır ikram edilirken çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlik, kemençe eşliğinde oynanan horonla sona erdi. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle şenliklerinin yurttaşları bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Kaya, “Çocuklarımız eğlensin, mahallelerimizde birlik ve beraberlik artsın istiyoruz. Aynı şehirde yaşamanın mutluluğunu birlikte paylaşmaya devam edeceğiz” dedi. Etkinliğe katılan çocuklar ve mahalle sakinleri ise şenliğin mahallede ilk kez düzenlendiğini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve benzer etkinliklerin sürmesini istedi.

‘YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK’

Etkinliklere katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle şenliklerinin komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi, çocukların keyifli vakit geçirmesini ve mahalle kültürünü yaşatmayı amaçladığını belirtti. Kaya, yaz boyunca şenliklerin farklı mahallelerde devam edeceğini ifade etti.