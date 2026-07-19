Ortahisar Belediyesi’nden Trabzon turizmine yatırım

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yapımı süren Çağlayan Şelalesi Projesi’nde incelemelerde bulundu. Şelaleye ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunda önemli aşama kaydedildiğini belirten Kaya, “Yolu şelalemizle buluşturduktan sonra imalatlarımızı tamamlayıp bu değerli hizmeti Trabzon’umuza ve Trabzon turizmine kazandırmış olacağız” dedi.

Ortahisar Belediyesi’nin Trabzon turizmine yeni bir destinasyon kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Çağlayan Şelalesi Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yapımı devam eden projede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Şelaleye ulaşımı sağlayacak 600 metrelik bağlantı yolunda çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtildi. Başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleriyle birlikte proje alanını gezen Kaya, bağlantı yolunu baştan sona yürüyerek yüklenici firma yetkilileriyle değerlendirmelerde bulundu. Yolun önemli bölümünün tamamlandığını ifade eden Kaya, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmaların önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Ortahisar Belediyesi, doğal yapısını koruyarak turizme açmayı planladığı Çağlayan Şelalesi ile Trabzon’a yeni bir çekim merkezi kazandırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında ilk etapta 600 metrelik bağlantı yolunun tamamlanması hedefleniyor. Yol çalışmalarının ardından bölgede ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları, gölet, restoran ve piknik alanları gibi sosyal tesislerin inşasına başlanacak.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Kaya, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çağlayan Şelalesi’nin hem Trabzonlular hem de kente gelen ziyaretçiler için önemli bir yaşam ve gezi alanına dönüşeceğini belirtti.