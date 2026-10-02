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Ortahisar Belediyesi öğrencileri boğulma riskine karşı bilinçlendiriyor

Ortahisar Belediyesi öğrencileri boğulma riskine karşı bilinçlendiriyor

2.10.2026 17:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Ortahisar Belediyesi öğrencileri boğulma riskine karşı bilinçlendiriyor

Ortahisar Belediyesi, özellikle yaz aylarında artış gösteren suda boğulma vakalarına karşı öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla okullarda farkındalık eğitimleri başlattı. Eğitimlerde güvenli yüzme alanları, suya girerken alınması gereken önlemler ve boğulma anında doğru müdahale yöntemleri anlatılıyor.
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Trabzon Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “Suda Boğulma Olaylarını Önleme” eğitimleri, Trabzon Girne Koleji, İsmetpaşa İlkokulu ve Ayfer Karakullukçu İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Öğrencilere yönelik eğitimlerde, deniz ve akarsularda güvenli alanların tercih edilmesinin önemi anlatılırken, suya girerken dikkat edilmesi gereken temel kurallar da aktarıldı. Olası boğulma vakalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamaları hakkında da bilgi verildi.

ÇEKEN AKINTIYA DİKKAT

Eğitimlerin önemli başlıklarından birini denizlerde görülen ve özellikle kıyıya yakın bölgelerde tehlike oluşturabilen rip akıntısı, diğer adıyla çeken akıntı oluşturdu. Eğitmenler, çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, akıntıya karşı doğrudan kıyıya yüzmeye çalışmanın tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Öğrencilere, akıntının yönünden güvenli şekilde çıkmaya yönelik doğru hareketlerin hayati önem taşıdığı anlatıldı.

EĞİTİMLER DİĞER OKULLARDA DA SÜRECEK

Ortahisar Belediyesi, çocukların deniz ve akarsularda daha güvenli vakit geçirebilmesi amacıyla başlattığı farkındalık çalışmalarını sürdürecek. Eğitimlerin belirlenen program kapsamında ilçedeki diğer okullarda da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

 

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