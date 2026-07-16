Ortahisar’da ‘Annemin Sevdiği Şarkılar’ seslendirildi

Ortahisar Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Trabzon Tarih Müzesi’nde düzenlenen “Annemin Sevdiği Şarkılar” programında Türk sanat müziğinin sevilen eserleri usta sesler tarafından seslendirildi. Tam bir müzik şölenin yaşandığı etkinliğe Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Ernul Arslan ve Özer İskender, Yazar Turhan Eyüboğlu, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve müzikseverler katıldı.

BAŞKAN YARDIMCISI ZORLU, PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Dolu dolu bir müzik ziyafetinin verildiği program, CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yazar Turhan Eyüboğlu’nun birbirinden değerli Türk sanat müziği eserlerinin hikayelerini anlattığı ‘Annemin Şarkıları’ kitabından yola çıkarak hazırlandı. Programda esin kaynağı olan kitapta yer alan şarkıların önce hikayeleri anlatıldı, ardından solistler Alev Karadavut, Selma Yazıcı ve Hüseyin Serdar Birinci tarafından her biri ayrı bir hazine olan eserler seslendirildi. Programın sürpriz sanatçısı olarak sahneye çıkan Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu da okuduğu ‘Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok’, ‘Ağlar Gezerim Sahili’ ve ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ şarkılarıyla dinleyicilerden alkış aldı.

‘HAYATIN KOŞUŞTURMACASINDA SANATLA NEFES ALIYORUZ’

Programın ardından konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hayatın koşuşturması içindeki sıkıntılardan, sanatla nefes alarak rahatladıklarını belirtti. Müziğin hayata anlam kattığını vurgulayan Başkan Kaya, “Birbirinden güzel sözler, birbirinden güzel müzikler, birbirinden güzel solistler ve çok güzel bir ortamda çok keyifli bir günü sizlerle geçirmenin mutluluğu içindeyim. İnanın dinlerken böyle yer yer kendimden geçtim. Birkaç gündür bir takım tartışmalarla, sıkıntılarla uğraşıyoruz. Kötü sözler havada uçuşuyor. Tüm bunların içinde sanattan, kültürden, müzikten nasibini almış insanlar bu güzel işlerle uğraşıyor. Bu güzel günü bize yaşatan başta solistlerimiz ve değerli saz ekibimizi kocaman alkışlıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından Başkan Kaya, programa esin kaynağı olan Yazar Eyüboğlu’na kültür ve sanata katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi. Eyüboğlu da değerli eserini Başkan Kaya ve katılımcılar için imzaladı.