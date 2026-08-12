Ortahisar’da ‘Bir Kitap, Bin Umut’ kampanyasına 500 kitaplık destek

Ortahisar Belediyesi’nin kitaba erişimi kısıtlı çocukların kitaplarla buluşmasını sağlamak amacıyla başlattığı “Bir Kitap, Bin Umut” kampanyası büyüyerek devam ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyaya bu kez Ortahisar Mahalle Muhtarlığı ile Minik Kalpler Kreş ve Anaokulu destek verdi. Ortak çalışma kapsamında toplanan 500 kitap, Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Yaşar Kara tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan’a teslim edildi.

KİTAPLAR KIRSALDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞACAK

Kitapların kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara ulaştırılacağını belirten Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, “Başkanımız Ahmet Kaya’nın öncülüğünde başlattığımız ‘Bir Kitap, Bin Umut’ kampanyamıza destekler devam ediyor. Toplanan kitapları kırsal mahallelerdeki çocuklarımıza ulaştıracağız. Çocuklarımızın kitapla büyümesi için tüm hemşerilerimizden kampanyamıza destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.