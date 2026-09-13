Ortahisar'da tarih yaşatılıyor: Müze ve kütüphaneler 50 binden fazla kişiyi ağırladı

Ortahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren müze ve kütüphaneler, Trabzon’un tarihi ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk sekiz ayında merkezlerden 50 bini aşkın kişi yararlanırken sergi, söyleşi, konser ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri de bu mekânları kentin önemli buluşma noktalarından biri haline getirdi.

GEÇMİŞE IŞIK TUTULUYOR

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde daha işlevsel hale getirilen merkezler, yalnızca tarihi eser ve belgelerin sergilendiği alanlar olmaktan çıkarılarak kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait 7 bin 800 belge ile 2 bin 200 fotoğrafın yer aldığı Trabzon Tarih Müzesi, yılın ilk sekiz ayında 22 bin 920 ziyaretçiyi ağırladı. Tarihi binasında Trabzon’un basın geçmişine ışık tutan Basın Tarihi Müzesi ise 4 bin 693 kişiyi konuk etti.

Hamam kültürüne ait nesneler ve askeri teçhizatın sergilendiği Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi de 3 bin 107 ziyaretçiyle kültür turizminin farklı duraklarından biri oldu. Pazarkapı Mahallesi’ndeki tarihi konakta hizmet veren Dijital Gençlik Kütüphanesi ise özellikle öğrencilerin ilgisini çekti. 25 bin 677 e-kitap ve 11 bin 43 basılı kitaptan oluşan arşiviyle dikkat çeken kütüphaneden yılın ilk sekiz ayında 20 bin 72 kişi yararlandı.