Ortahisar’da yağış sonrası ekipler sahada

Trabzon’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Ortahisar’da bazı bölgelerde su baskını ve heyelanlara neden oldu. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren Ortahisar Belediyesi ekipleri, yağışın ardından hasar oluşan noktalarda çalışma başlattı.

İLÇEDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; 4 JCB, 3 loder, 2 ekskavatör, 5 kamyon, 7 hizmet aracı ve 26 personelle sahada görev yaptı. Çalışmalarda su baskını ve heyelanların yol açtığı sorunlara müdahale edilirken, tıkanan mazgal, rögar ve yağmur suyu kanalları temizlendi. Hasar gören yollarda da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Yağış sonrası oluşan çamur, toprak ve atıkların kaldırılması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçenin farklı noktalarında yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

‘YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ekiplerin yağışın ilk anlarından itibaren sahada olduğunu belirterek, çalışmaların hayatın normale dönmesi için sürdürüldüğünü söyledi. Kaya, “Yaşanan problemlerin giderilmesi ve hayatın yeniden normale dönmesi için gayretli bir şekilde emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ortahisar Belediyesi olarak bütün imkanlarımızla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız, yaraları el birliğiyle saracağız” ifadelerini kullandı.