Safranbolu Belediyesi işçilerine yüzde 22 zam

Toplu iş sözleşmesinin ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Fen İşleri Şantiyesi’nde çalışanlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Programa Belediye-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Tarık Düzyer ile belediye başkan yardımcıları Taner Timar, Serkan Adabaş, Kemal Akgül ve Kurtuluş Çavuş katıldı. Programda işçiler adına Köse’ye çiçek veren Düzyer, belediye yönetimine teşekkür etti. Düzyer, sözleşmenin yanı sıra zamlı ücretlerin eğitim-öğretim yılı başlamadan çalışanlara ulaştırılmasının da önemli olduğunu söyledi.

‘EN ÖNEMLİ GÜCÜMÜZ ÜRETİM'

Belediyenin mali imkanlarını üretim ve kaynakların verimli kullanılmasıyla güçlendirdiklerini belirten Köse, ekonomik koşullara dikkat çekti. Köse, belediyenin kendi imkanlarını artırabilmesinin çalışanların ücretlerine de yansıdığını ifade ederek, “Bizim en önemli gücümüz üretim. Biz üretiyoruz ki maaşlarımızı karşılayabiliyor, hatta zam yapabiliyoruz” dedi.

‘KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILACAK'

Safranbolu’ya hizmetin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Köse, belediye çalışanlarının mesai anlayışının hizmet odaklı olması gerektiğini belirtti. Köse, kaynakların verimli kullanılacağını ve kentin birlikte geliştirileceğini kaydederek çalışanlara emekleri için teşekkür etti.