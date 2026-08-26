Safranbolu Belediyesi kendi üretim kapasitesini oluşturuyor

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Taner Timar ile Ağaçkese Köyü sınırları içerisinde bulunan II-B Grubu Dekoratif Taş Ocağı ve kırma-eleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesis alanında yetkililerden bilgi alan Köse, Safranbolu’nun tarihi ve kültürel mirasını korumanın, yapılan her çalışmada tarihi dokuya uygun malzeme kullanılmasını zorunlu kıldığını belirtti. Safranbolu’nun bir miras kent olduğuna dikkati çeken Köse, yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçirilen dekoratif taş ocağıyla kentin yıllardır yaşadığı dekoratif taş sorununu ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA ÜRETİYORUZ"

Köse, şunları kaydetti: “Safranbolu bir miras kent. Dolayısıyla burada yaptığınız her yolun, her taş duvarın ve her düzenlemenin tarihi dokuyla uyumlu olması gerekiyor. Yaklaşık 3 yıl önce Ağaçkese Köyü sınırları içerisinde bulunan II-B Grubu Dekoratif Taş Ocağımızı faaliyete geçirdik. Bu yatırımla birlikte Miras Kent Safranbolu’nun yıllardır yaşadığı dekoratif taş sorununu tamamen ortadan kaldırdık. Bugün tarihi bölgemizde Arnavut kaldırımlarından yollara, köprülerden taş duvarlara kadar tarihi dokuya bire bir uyum sağlayan dekoratif taşımızı kendi imkanlarımızla üretiyoruz”

Dekoratif taş üretiminin ardından aynı sahada kırma-eleme tesisinin de kurulduğunu belirten Köse, gerekli ruhsat ve ÇED süreçlerinin yürütüldüğünü, tesisin deneme üretimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Köse, “Bu yatırımla bölgemizde aynı anda hem dekoratif taş hem de agrega üretebilen tek tesislerden biri, Türkiye’de ise bu özelliğe sahip sayılı ocaklardan biri haline geldik” dedi.

Mobil kırma-eleme tesisinin saatte 150 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu aktaran Köse, tesiste asfalt üretiminde kullanılacak 0-5, 5-13 ve 13-25 milimetre agregaların, yeni imar yollarında kullanılacak 0-25, 0-50 ve 0-70 milimetre alt temel malzemelerinin yanı sıra dolgu ve altyapı çalışmalarında kullanılacak nitelikli malzemelerin üretilebileceğini dile getirdi.

"BİR YIL DOLMADAN KENDİNİ AMORTİ EDİYOR"

Safranbolu Belediyesi’nin yıllık yaklaşık 100 bin ton malzeme ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Köse, bu ihtiyacı sürekli dışarıdan satın almak yerine belediyenin kendi üretim kapasitesini oluşturmayı tercih ettiğini kaydetti.

Yaklaşık 15 milyon liralık konkasör yatırımının, yıllık 100 bin tonluk malzeme ihtiyacının belediye imkanlarıyla karşılanmaya başlanmasıyla bir yıl dolmadan kendisini amorti edebileceğini ifade eden Köse, şunları söyledi:

“Bu ne demek? Yıllar boyunca dışarıya ödeyeceğimiz on milyonlarca liranın Safranbolu Belediyesi’nin, yani Safranbolu halkının kasasında kalması demek. Biz burada sadece 15 milyon liralık bir makine almadık. Safranbolu’nun gelecekte milyonlarca, hatta bu ekonomi ile katlanarak devam ederse milyarlarca lirasını Safranbolu’da tutacak bir üretim gücü oluşturduk”

Köse, tesisin kurulmasından bugünlere gelmesine kadar geçen süreçte emeği bulunan Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Adabaş ve Taner Timar ile Maden Mühendisi Mehmet Özer’e, Fen İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Başkan Köse, incelemelerin ardından tesisin Safranbolu Belediyesi’nin üretim kapasitesine ve kent ekonomisine uzun vadede önemli katkılar sağlayacağını belirtti.