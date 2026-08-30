Safranbolu’da altyapı çalışmasında kullanılacak malzemeleri belediye üretiyor

Safranbolu Belediyesi, kent genelindeki yol ve altyapı çalışmalarını hızlandırırken bir yandan da ihtiyaç duyulan malzemeleri kendi bünyesinde üretmeye yöneldi. Ağaçkese köyü sınırlarında bulunan 2/B grubu dekoratif taş ocağında deneme süreci devam eden kırma-eleme tesisindeki konkasör makinesiyle farklı özelliklerde agrega ve altyapı malzemeleri üretiliyor. Tesiste asfalt üretiminde kullanılmak üzere 0-5, 5-13 ve 13-25 milimetre agrega üretilirken, yeni imar yollarında kullanılacak 0-25, 0-50 ve 0-70 milimetre alt temel malzemeleri ile dolgu ve altyapı çalışmalarında değerlendirilecek malzemeler de hazırlanıyor.

11 BİN TON ASFALT SERİMİ YAPILDI

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, taş ocağı ve kırma-eleme tesisinin belediyenin yol çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Köse, Meşeli Boğaz bölgesi, Çiftlik Caddesi ve İncekaya Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Yaklaşık 11 bin ton BSK asfaltı, belediyemizin kendi ürettiği agrega malzemeleri kullanarak serdik” dedi. Bu yıl için 30 bin ton asfalt hedefi belirlediklerini aktaran Köse, Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdüğünü söyledi. “Şu anda Safranbolu’nun en alt noktasından en üst noktasına kadar ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz sahada. Yollarımızı tek tek değerlendiriyor, program dahilinde asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Köse, yolun yalnızca asfaltla sınırlı olmadığını belirterek, “Yurttaşımız için yol demek sadece asfalt demek değil; günlük hayatın kolaylaşması, güvenlik ve yaşam kalitesinin artması demek” diye konuştu.

‘İHTİYAÇ NEREDEYSE ORAYA ULAŞMAK İSTİYORUZ’

Yeni konkasör tesisinin belediyenin çalışmalarındaki önemine dikkat çeken Köse, kendi malzemelerini üretmenin hem çalışmaların sürekliliğini güçlendireceğini hem de belediye kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını ifade etti.

Köse, belediyecilik anlayışlarında asıl ölçütün yalnızca yapılan işin miktarı olmadığını belirterek, “Bizim için rakamdan daha önemli olan, Safranbolu’nun hangi mahallesinde, hangi sokağında ihtiyaç varsa oraya ulaşabilmek” dedi. Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de yol bakım ve onarım şefliği ekiplerinin belirlenen program doğrultusunda kent genelindeki çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Ekiplerin asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yol ve kavşak düzenlemelerine de devam edeceği belirtildi.