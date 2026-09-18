Safranbolu’da Antika pazarı kapılarını açıyor

Karabük Safranbolu Belediyesi tarafından geçmişin izlerini bugünün heyecanıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Safranbolu Antika Pazarı, 26 Eylül Cumartesi günü ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Tarihi Çarşı bölgesindeki SAKEM’de (Cinci Han yanı) kurulacak pazarda, geçmişten günümüze ulaşan antika ve koleksiyonluk eşyalar meraklılarıyla buluşacak.Safranbolu’nun tarihi ve kültürel kimliğine katkı sunması hedeflenen Antika Pazarı’nın, kent sakinlerinin yanı sıra ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için de yeni bir buluşma noktası olması amaçlanıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, geçmişin değerlerini yaşatırken kentin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir hareketlilik kazandırmak istediklerini belirterek, antikaya ve geçmişin izlerini taşıyan eserlere ilgi duyan herkesi pazara davet etti. İlk açılışı 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek Antika Pazarı, daha sonra her ayın son cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.