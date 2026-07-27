Safranbolu’da ‘Kendi kentimde bir gün turistim’ projesi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin projeleri arasında yer alan ve Safranbolu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl yaz aylarında düzenlenen “Kendi Kentimde Bir Gün Turistim” projesi bu yıl da yurttaşların katılımıyla başladı. Proje kapsamında, Safranbolu Belediyesine ait kültürel ve turistik gezi otobüsüyle yola çıkan yurttaşlar, kentin tarihi alanları ve turistik mekanlarının yanı sıra belediyenin hizmet alanlarını da yakından görme imkanı buldu.

HER ÇARŞAMBA DÜZENLENİYOR

Her çarşamba saat 10.30’da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan başlayan ve 33 kişilik kapasiteyle gerçekleştirilen programda gezi noktaları, Safranbolu Belediyesi Suha Arın Kalıcı Sergisi Sorumlusu Olcay Akay rehberliğinde tanıtıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren programın gezi güzergahında; Aslanlar Sosyal Tesisi, Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Şirin-Fazlı Yeşilyurt Aktif Yaş Alma Merkezi, Esentepe Hanım Evi, Çağıl Güleç Özbey Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Fırını, Çankaya Parkı, Köyiçi, Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı, Dikim Atölyesi, Emek SAKEM, Emek Aktif Yaş Alma Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Kent Kafe, Hıdırlık Seyir Tepesi, Tarihi Çarşı, tarihi konaklar ve tarihi alanlar yer aldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül ile birlikte, programa katılan yurttaşları Tarihi Çarşı’daki belediye binasında karşıladı. Burada katılımcılarla bir süre sohbet eden Köse, gezi hakkındaki düşünceleri dinleyerek yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

‘AMACIMIZ HEMŞERİLERİMİZİN KENT BİLİNCİNİ PEKİŞTİRMEK’

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Köse, “Safranbolu’muz, asırlardır yaşayan tarihi ve kültürel mirasıyla eşsiz bir kent. Ancak gündelik koşturmaca içinde bazen yaşadığımız kentin değerlerini ve belediye olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz alanları detaylıca inceleme fırsatı bulamayabiliyoruz. ‘Kendi Kentimde Bir Gün Turistim’ projemizle amacımız; vatandaşlarımızın yaşadıkları kente farklı bir gözle bakmalarını sağlamak, hem tarihi konaklarımızı hem de sosyal tesislerimizi daha yakından tanıtmaktır. Hemşehrilerimizin kent bilincini pekiştiren bu buluşmalardan aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri son derece mutlu ediyor. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel gezimize katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘BİLMEDİĞİMİZ BİRÇOK ALAN VAR, BU SAYEDE DÜZELTİYORUZ’

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan yurttaşlar ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Elif Köse’ye teşekkür etti. Şehri daha donanımlı bir şekilde tanıma fırsatı bulduklarını aktaran katılımcılar, “Safranboluluyuz ama bu kadar kentimizi yakından tanıma fırsatı hiç bulamadık. Bilmediğimiz birçok alan var, yanlış bildiklerimizi de bu sayede düzeltiyoruz. Misafirlerimiz geldiğinde onlara artık rehberlik edebileceğiz. Safranbolu Belediyesi tarafından halka sunulan hizmet alanlarını da görme fırsatı bulduk ki halk adına birçok hizmet noktası açılmış, bu bizi çok mutlu etti” dedi. Programa, belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.