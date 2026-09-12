Safranbolu’da “Miras Buluşmaları” gerçekleştirildi

Karabük Safranbolu Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından UNESCO Uluslararası Okuryazarlık Günü’nün 60’ıncı yılı kapsamında düzenlenen “Safranbolu Miras Buluşmaları”, yazar, akademisyen ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde, “İnsanlar, Gezegen ve Refah İçin Okuryazarlık” temasıyla düzenlenen etkinlikte, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu’nun geçmişten günümüze uzanan tarihi, kültürel mirası ve kent belleği farklı yönleriyle ele alındı.

“Safranbolu’yu Okumak” başlığıyla gerçekleştirilen buluşmada yazar ve akademisyenler, Safranbolu’nun eski dönemlerine ilişkin anıları ve kentin zaman içerisindeki değişimini katılımcılarla paylaştı.

Safranbolu’nun tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, turizm kimliğinin sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması ve kentin sahip olduğu mirasa gelecek kuşakların da sahip çıkması için yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcıların da görüş ve anılarıyla dahil olduğu interaktif programda, Safranbolu’nun sokaklarından geleneklerine, mimari yapısından turizm geçmişine kadar kent hafızasında yer edinen birçok konu konuşuldu. Program, şiir dinletileri ve tiyatro gösterileriyle de renklendi.

Programda katılımcıları selamlayan Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Safranbolu’nun yaşayan bir dünya mirası olduğuna dikkati çekerek, programa katılanlara “hoş geldiniz” dileklerini iletti.

"SAFRANBOLU BİZE BIRAKILMIŞ ÇOK KIYMETLİ BİR MİRAS"

Köse, Safranbolu’nun yalnızca tarihi yapılarıyla değil, hafızası, kültürü ve insanlarıyla bir bütün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Safranbolu’yu okumak; taşına, ahşabına ve sokaklarına bakmanın ötesinde, bu kentte yaşanmış hayatları, biriktirilmiş hatıraları ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürü anlamaktır. Bugün burada yazarlarımızın, akademisyenlerimizin ve hemşehrilerimizin katkılarıyla kentimizin dününü konuşurken, aslında yarınını da birlikte düşünüyoruz. Safranbolu bize bırakılmış çok kıymetli bir miras. Bizim sorumluluğumuz ise bu mirası yalnızca korumak değil, yaşatarak ve değerini artırarak gelecek kuşaklara aktarmaktır.”

Kültürel mirasın korunmasında toplumsal sahiplenmenin önemine değinen Köse, “Safranbolu’nun tarihine, kültürüne ve turizm değerlerine sahip çıkmak yalnızca kurumların değil, bu kenti seven herkesin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla gerçekleştirilen Miras Buluşmaları’nın kentimiz açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Köse, programın hazırlanmasında emeği geçen Safranbolu Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürü Başak Dökmeci ve ekibine teşekkür ederek, “Böylesine kapsamlı ve Safranbolu’nun ruhuna yakışan bir programı hazırladıkları için Kültürel Miras Koruma Müdürümüz Başak Dökmeci’ye ve özveriyle çalışan tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca bilgi, birikim ve anılarıyla buluşmamıza değer katan yazarlarımıza, akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tarih öğretmeni Nuri Kırımlı’nın sohbet yöneticiliğini üstlendiği program, katılımcıların Safranbolu’nun geçmişine ilişkin anı ve görüşlerini paylaşması, şiir dinletileri ve tiyatro gösterilerinin ardından sona erdi.