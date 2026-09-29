Safranbolu kültür merkezinde yeni dönem kurs kayıtları başladı

Karabük Safranbolu Belediyesi Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM), 2026-2027 eğitim döneminde 10 alanda açılacak 32 farklı kurs için kayıt almaya başladı.

Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilecek kurslar, yurttaşların mesleki, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Ücretsiz ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı olarak düzenlenecek eğitimler kapsamında moda tasarımı, el sanatları, geleneksel Türk sanatları, sanat ve tasarım, radyo-televizyon, diller ve lehçeler, spor, müzik ve gösteri sanatları, seramik ve cam teknolojisi ile bilişim teknolojileri alanlarında kurslar açılacak.

Toplam 32 farklı kursun yer alacağı yeni eğitim döneminde, farklı yaş ve ilgi gruplarından yurttaşlara yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma imkanı sunulacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, SAKEM aracılığıyla eğitimi ve üretimi kentin her kesimine ulaştırmayı önemsediklerini belirterek, yurttaşları kurslardan yararlanmaya davet etti.

Kurslara başvurular SAKEM’in internet sitesi üzerinden yapılabilecek, ayrıntılı bilgiye ise 444 5 078 numaralı telefondan ulaşılabilecek.