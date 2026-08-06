Safranbolu’nun tabakhane mirası ortak akılla masaya yatırıldı

Karabük Safranbolu Belediyesi, kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla başlattığı “Safranbolu Miras Buluşmaları”nın ikincisini gerçekleştirdi. Eski Tabakhane Binası önünde düzenlenen etkinlikte, kentin üretim hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi tabakhanenin geçmişi, bugünü ve geleceği uzmanlar ile ilçe sakinleri tarafından ele alındı. Programa Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, eski belediye başkanlarından Kızıltan Ulukavak, Safranbolu Alan Başkanı Cemil Belder, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar'ın yanı sıra akademisyenler, zanaatkârlar, yerel hafızanın temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

TABAKHANE’NİN TARİHİ VE ÜRETİM KÜLTÜRÜ KONUŞULDU

Safranbolu Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından “Tabakhane'nin Dili Olsa” temasıyla düzenlenen etkinlik, klasik panel formatının dışında söyleşi şeklinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Taşkın Deniz ile Dr. Öğr. Gör. Berrin Sarıtunç’un yaptığı buluşmada, katılımcılar bilgi ve deneyimlerini karşılıklı sohbet ortamında paylaştı. Programda Eski Tabakhane Binası’nın tarihsel gelişimi, Safranbolu’nun ekonomik ve sosyal yaşamına katkıları ile kentin üretim kültüründeki yeri kapsamlı şekilde ele alındı.

‘TOPLUMSAL HAFIZA YAŞATILMALI’

Etkinlikte, tarihi yapının özgün kimliğinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülebilecek projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Konuşmacılar, kültürel mirasın yalnızca yapıların korunmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, bu mekanların taşıdığı toplumsal hafızanın da yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Katılımcılar ayrıca, tarihi alanların korunmasında ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının sürdürülebilir kültürel miras politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.