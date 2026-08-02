Sanatın izleri Ankara duvarlarında: ‘Farabi alt geçidi yenilendi’

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent estetiğine yönelik çalışmalarıyla Farabi Alt Geçidi’ni yeniden grafiti sanatçılarına açtı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte genç sanatçılar alt geçidin duvarlarına eserlerini yansıtırken, müzik performanslarıyla etkinlik kamusal alanda sanat buluşmasına dönüştü.

‘ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK’

ABB Kent Estetiği Daire Başkanı Esra Durlu, projenin gençlerin talepleri doğrultusunda yaşama geçirildiğini belirterek Ankara’nın kamusal alanlarını daha renkli ve estetik bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyleyen Durlu, “Burayı gençler belirlemiş. Yetenekli arkadaşlarımız gelip burada grafiti çalışmalarına başladı ve biz de onlara destek verdik. Ankara bu gri şehir görüntüsünden artık uzaklaşsın istiyoruz, renklenelim istiyoruz” dedi. Benzer çalışmaların kentin farklı noktalarında da sürdürülmesini amaçladıklarını ifade eden Durlu, “Bu işin tüm Ankara’da yayılmasını çok istiyoruz. Gençlerle bu çalışmaları artıracağız” diye konuştu.

MUHTARLAR’DA DESTEKLEDİ

Etkinliğe mahalle muhtarları da destek verdi. Çankaya Mahallesi Muhtarı Canan Akman, çalışmanın gönüllü sanatçılar ile belediye ekiplerinin ortak emeğiyle gerçekleştirildiğini dile getirdi. Mebusevleri Mahallesi Muhtarı Sultan Eda Uluyurt ise etkinliğin Ankara’nın renkli yönünü ortaya çıkardığını belirterek “Kim demiş Ankara gri diye? Ankara’yı canlandırdık” dedi. Birlik Mahallesi Muhtarı Elif Demirdağ da kent estetiğinin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını, kamusal alanlarda sanata yer verilmesinin kent yaşamına katkı sunduğunu ifade etti.

GENÇ SANATÇILARA DENEYİM SAĞLIYOR

Etkinlikte yer alan grafiti sanatçıları da belediyenin sağladığı destek sayesinde çalışmalarını daha geniş kitlelerle buluşturma fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Rap müziğin de eşlik ettiği organizasyonda gençler gün boyunca sanat ve müziği bir arada deneyimledi.