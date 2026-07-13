Sancaktepe Belediyesi'nden ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Sancaktepe'de tercih heyecanı başladı. Sancaktepe Belediyesi, öğrencilerin geleceğine yön verecek en kritik süreçlerden biri olan tercih döneminde, uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

"Uzman rehberlerimiz gözetiminde, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetimiz Bilgi Evlerimizde başlamıştır" denilen açıklamada, öğrencilerin ve velilerin bu fırsatı değerlendirmesi istendi. Tercih danışmanlığı hizmeti, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sancaktepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde yüz yüze verilecek.

BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÜSTÜN BAŞARI

Tercih heyecanının yanı sıra Sancaktepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerin LGS'deki başarıları da göz doldurdu. Belediye yetkilileri, elde edilen başarıyı infografik tablo ile kamuoyu ile paylaştı. Yayınlanan verilere göre, Sancaktepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören 4 öğrenci LGS'de ilk yüzde 1'lik dilime girerek büyük bir başarıya imza attı. 7 öğrenci ilk yüzde 2'lik dilimde, 13 öğrenci ilk yüzde 3'lük dilimde, 18 öğrenci ilk yüzde 5'lik dilimde, 36 öğrenci ise ilk yüzde 10'luk dilimde yer alma başarısı gösterdi.