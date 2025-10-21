Selahattin Ekicioğlu'ndan Kırşehir’deki altın madeni projesine karşı Ankara’da yoğun mesai

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, kentte faaliyete geçirilmesi planlanan altın madenine ilişkin Ankara'da temaslarda bulundu. Ekicioğlu'na Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ve Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger'in de arasında bulunduğu heyet de eşlik etti.

Heyet, ilk ziyaretini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yaptı. Görüşmede, altın madeninin çevresel etkileri ve özellikle Kızılırmak’tan şehir merkezine su taşınması konuları gündeme geldi.

"İLLERİMİZDE YARATACAĞI TAHRİBATLA İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, projelerin yalnızca Kırşehir’i değil, bölgedeki su kaynakları da dahil olmak üzere geniş bir ekosistemi tehdit ettiğini vurguladı.

Heyet daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü. Ekicioğlu, görüşmelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Saadet Partisi Genel Sekreteri hemşehrimiz Sayın Cafer Güneş’in de bulunduğu ziyarette, 30 Ekim’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, altın madeninin ÇED raporuna ilişkin yapılacak 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı öncesinde konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduk.

Ankara mesaimiz kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na katılarak 'Daha iyi bir gelecek, yerelden gelecek' şiarıyla çalışmalarımıza devam edeceğimizi duyurduk.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu'nu ziyaretimizde de Kırşehir’de hayata geçirilmek istenen altın madeni projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

CHP Genel Merkezi’nde yaptığımız ziyarette ise Bilecik Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı, Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan, Manavgat Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Çiçek, Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ve Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ile birlikte, CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökan Zeybek'i ziyaret ederek, 30 Ekim’de bakanlıkta altın madeninin ÇED raporuna ilişkin yapılacak 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunduk.

Belediye Meclis Başkan Vekilimiz Mehtap Karaburçak Tuzcu ise Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ve teknik ekibimizle birlikte, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı ziyaret ederek, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulundular."