Seyhan Belediyesi'nden gençlere eğitimde destek

Adana Seyhan Belediyesi tarafından gençlerin eğitim hayatına destek olmak ve fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla sürdürülen ücretsiz eğitim hizmetleri, başarılı sonuçlarla karşılık bulmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki eğitim kurumlarında sınavlara hazırlanan gençler, elde ettikleri başarılarla hem ailelerini hem de kendilerine destek veren Seyhan Belediyesi'ni gururlandırdı.

Üniversite sınavında başarılı olarak farklı üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşen gençlerle bir araya gelen Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, öğrencilerin mutluluğunu ve heyecanını paylaşarak başarılarından dolayı kendilerini kutladı.

AKKAN: "GENÇLERİMİZİN BAŞARISI BİZİM GURURUMUZ"

Gençlerin elde ettiği başarıların kendileri için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, eğitim alanında fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmaların önemine dikkat çekti.

Akkan, "Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları, istedikleri üniversitelere ve bölümlere yerleşmeleri bizler için büyük bir gurur. Onların bu başarısında küçük de olsa bir katkımızın bulunması bizim için çok kıymetli. Eğitim, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesinin en önemli anahtarlarından biri. Seyhan Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya ve onların eğitim yolculuklarına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Başarıya ulaşan gençlere seslenen Akkan, yeni eğitim hayatlarının güzel başlangıçlara vesile olmasını dileyerek, "Gurur tablomuzun mimarları olan gençlerimizi yürekten kutluyorum. Büyük emek verdiniz, çalıştınız ve hayallerinizin peşinden gittiniz. Şimdi yeni bir yolculuk başlıyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Seyhan Belediyesi olarak eğitim hayatınızın her aşamasında sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediyesi'nin ücretsiz eğitim kurumlarından faydalanarak üniversiteye yerleşen gençler de kendilerine sunulan eğitim desteğinden dolayı Seyhan Belediyesi'ne teşekkür ederek, elde ettikleri başarının mutluluğunu paylaştı.