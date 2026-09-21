Silifke'de halk oyunları ve enstrüman kursları için kayıtlar başladı

Mersin Silifke Belediyesi kültür ve sanatla buluşmak isteyen Silifkeliler için kurs başvurularının başladığını duyurdu. Halk oyunları, bağlama, gitar, keman, ud ve ritim dersleri için son başvuru tarihi 2 Ekim 2026 Cuma olarak belirlendi.

Halk oyunları başvuruları: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yeni Belediye Hizmet Binası Kat: 2'de; enstrüman kursları başvuruları ise Eski Nikâh Salonu Taşucu Durağı karşısı adresinde yapılacak.

Belediyeden kurslara ilişkin yapılan açıklamada, "Kültür ve sanatla iç içe, üretken ve yaşayan bir Silifke için tüm hemşehrilerimizi kurslarımıza bekliyoruz" denildi.