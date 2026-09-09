Silifke Müzik ve Folklor Festivali sona erdi

53. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

Müziğin, sanatın, folklorun ve kültürlerin buluştuğu festivale; sanatçılar, yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri, kültür-sanat emekçileri ve Silifkeliler aynı coşku altında buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere festivalin gerçekleşmesine katkı sunan ve destek veren herkese teşekkür edildi ve “Silifke’nin kültürü, müziği ve folkloru yaşadıkça bu festival de nice yıllar coşkuyla devam edecek. Nice festivallere, nice güzel günlere” ifadeleri kullanıldı.