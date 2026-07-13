Silivri’de 'Açık Hava Sinema Geceleri' başlıyor

Silivri Belediyesi, yaz mevsiminin sıcak akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturacak Açık Hava Sinema Geceleri programını hayata geçiriyor.

Mahallelerde gerçekleştirilecek ücretsiz film gösterimleriyle yurttaşların aileleri, komşuları ve sevdikleriyle birlikte açık havada sinema keyfi yaşaması hedeflenirken, yaz akşamlarına sosyal ve kültürel bir renk katılması amaçlanıyor.

Programın ilk gösterimlerinde, Seymen Mahallesi Eski Okul Meydanı'nda çocuklar için "Macera Takımı Kampta" filmi izleyiciyle buluşacak. Kurfallı Mahallesi Halı Saha Yanı'nda ise Türk sinemasının beğeni toplayan yapımlarından "Bir Cumhuriyet Şarkısı" vatandaşlarla buluşacak. Tüm gösterimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Silivri Belediyesi, yaz boyunca devam edecek Açık Hava Sinema Geceleri'ne tüm yurttaşları aileleri ve sevdikleriyle birlikte katılmaya davet ediyor.