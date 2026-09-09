Tekirdağ Belediye Meclis'inde AKP-MHP-CHP ortaklığı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, iki aylık tatil döneminin ardından kentin çözüm bekleyen 131 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplandı. CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer yönetiminde gerçekleşen oturuma; CHP, AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin büyük bölümü katılmadı. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

Sadece Yeni Parti grubunun eksiksiz katıldığı oturumun açılamaması üzerine açıklamada bulunan Başkan Dr. Candan Yüceer, boykot kararını "siyasi sorumsuzluk" olarak niteledi.

"SANDALYELERİ BOŞ BIRAKARAK SORUN ÇÖZEMEZSİNİZ"

Seçilmiş yerel yöneticilerin halka karşı sorumluluk taşıdığını anımsatan Yüceer, eleştirilerin meclis çatısı altında dile getirilmesi gerektiğini vurguladı:

"Beğenmiyorlarsa eleştirebilirler, yanlış buluyorlarsa karşı çıkabilirler, eksik görüyorlarsa öneride bulunabilirler. Ancak meclisten kaçarak, şu gördüğünüz sandalyeleri boş bırakarak Tekirdağ’ın sorunlarını çözemezsiniz. Tekirdağ’ın sorunları tatil yapmıyor; sanayi, tarım, çevre, altyapı ve ulaşım bekliyor. Bizim çokça toplanmamız ve mesai harcamamız gerekirken meclis çalıştırılmıyor."

"GÜNDEMDE 131 MADDE BEKLİYOR"

Gündemde ilçe belediyelerinin ödenek talepleri, imar ve çevre düzenlemeleri gibi yurttaşları doğrudan ilgilendiren 131 başlığın yer aldığını aktaran Yüceer, meclisin kişisel çıkarlara alet edilemeyeceğini belirtti. Yüceer, "Tekirdağ’ın sorunları siyasi hesaplara kurban edilemez. Bu meclis kimsenin kişisel ikbal hesaplarının yapılacağı, siyasi pazarlıkların yürütüleceği bir alan değildir; doğrudan Tekirdağ halkının meclisidir" diye konuştu.

CHP’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

9 Eylül’ün CHP’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yüceer, konuşmasının bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ruhuna ve Mustafa Kemal Atatürk’e de atıfta bulundu.

Yüceer, Kurtuluş Savaşı’nın en kritik günlerinde dahi Meclis’in çalıştırıldığını hatırlatarak, bugün savaş koşullarının bulunmadığını ancak Tekirdağ’ın çözüm bekleyen çok sayıda sorunu olduğunu söyledi.

“Atamız hiç merak etmesin. Kuruluş ruhuna sahip çıkmaya, Atatürk’ün yolunda yürümeye, Cumhuriyet’in ışığından ayrılmamaya, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MECLİS 11 EYLÜL’DE YENİDEN TOPLANACAK

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısının 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.

KAÇ KİŞİ YENİ PARTİ'YE KATILDI?

64 üyeli Büyükşehir Meclisi'nde CHP'nin 42 Meclis üyesi bulunuyordu. Son durumda YENİ Parti'ye Başkan Yüceer ile birlikte 28 Meclis üyesi katıldı.