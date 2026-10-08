Tepebaşı Gökkuşağı Kafe’de emek ve sevgi panolara işlendi

Tepebaşı Belediyesi, Gökkuşağı Kafe’de öğrenciler ile ailelerini ortak üretimin heyecanında buluşturdu. Keçe İğneleme Pano Yapımı Atölyesi’nde kafede çalışan öğrenciler ve aile bireylerinden oluşan 18 katılımcı, el emeği panolar hazırladı.

Öğrenci-veli iş birliğiyle gerçekleştirilen atölyede, keçeler binlerce iğne darbesiyle şekillendi; sevgi, sabır ve dayanışma rengârenk panolara dönüştü. Hazırlanan ürünler, mayıs ayında açılacak sergide kent halkıyla buluşacak.

‘HER ÖĞRENCİ HAYATIN HER ALANINDA KENDİ EMEĞİYLE VAR OLMALI’

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, öğrencilerin üretim sürecinde aileleriyle yan yana olmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, “Bir kentin gerçek gücü, herkesin yaşamın içinde eşit, özgür ve üretken biçimde yer alabilmesidir. Gökkuşağı Kafe, öğrencilerimizin yalnızca çalışma hayatında değil; sosyal yaşamda, sanatın ve üretimin içinde de kendi yetenekleriyle var olduğunun en güzel örneklerinden biridir” dedi. Başkan Ataç, “Ailelerimizle birlikte ortaya çıkan bu çalışmalar, dayanışmanın ne kadar güçlü bir değer olduğunu bir kez daha gösteriyor. Mayıs ayında sergilenecek her pano; sabrın, sevginin, emeğin ve birlikte başarmanın eseri olacak. Tepebaşı’nda herkesin kendini değerli hissettiği, ürettiği ve görünür olduğu bir kent yaşamını büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.